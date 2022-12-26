وزير التعليم يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

كتب ــ محمود طه حسين

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتهاني للشعب المصري و الأخوة المسيحيين بكافة طوائفهم وزملائي وأصدقائي وأبنائي الطلاب ب عيد الميلاد المجيد ، داعيا الله أن يعم العالم السلام والرخاء والمحبة وأن يحفظ مصر من كل شر وسوء.

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ»".

ودقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد السبت الماضى، إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

فيما بدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

وبينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر، أن رئيس الأساقفة استقبل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

وخلال اللقاء، أعرب الأب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، ومروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.