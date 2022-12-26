وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ومنشآت المقر الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبلت اليوم جامعة سوهاج الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذى قام بتفقد سير الأعمال الإنشائية بالمقر الجديد بالكوامل، وكذلك المستشفى الجديد، جاءت الجولة بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته، ثمن الوزير الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها جامعة سوهاج على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي، البحثي، الصحي، الخدمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تُمثل نموذجًا مشرفًا، ومنارة للعلم، والثقافة، والتنوير بجنوب صعيد مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة؛ لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، وهو ما يتمثل في المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها بالمقر الجديد بجامعة سوهاج؛ بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة لها.

و أشاد عاشور أيضًا بإمكانيات وحجم التجهيزات داخل المستشفى الجامعي الجديد، والذي سيتم دخوله في منظومة الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة، باعتباره أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم خدماتها العلاجية الطبية المجانية لأهالي محافظات الصعيد بوجه عام.

وعقب الجولة، استمع دوزير التعليم العالى إلى عرض تفصيلي من درئيس جامعة سوهاج عن الإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد داخل جامعة سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من بعض المنشآت، وجارٍ العمل في أخرى، وهي مبنى كليات الحقوق، العلوم (1 و 2)، طب الأسنان، رياض الأطفال، التربية الرياضية، مبنى معامل الأقسام الطبية، مبنى الإسكان الطلابي (ب)، مبنى مجمع المدرجات (ج)، مبنى مجمع الفصول، مبنى الإدارة المركزية، مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، ومركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير.

كما قدم رئيس الجامعة عرضًا تفصيليًّا عن مستشفى الجامعة الجديد، بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، وبمساحة 24 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن المستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وأوضح عبدالخالق أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة، وتعمل جاهدة من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيف كافة إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية، حيث تم تفعيل المنصة الإلكترونية لعمليتي التعليم والتقويم، وأيضًا الدفع الإلكتروني للرسوم ورفع المقررات الإلكترونية على المنصة، وتم عقد الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بإجمالي 29874 طالبًا، والامتحانات المميكنة في بقية الكليات، بالإضافة إلى تجهيز مقر لمركز الشهادات الثبوتية، وتم تفعيل المنصة الجديدة، وتنفيذ 13 تطبيقًا إلكترونيًّا لإدارات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تعزيز الدور الخدمي والتثقيفي في نطاقها الجغرافي، وذلك في ضوء مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 15 قافلة طبية لفحص وعلاج 12223 حالة مرضية، وإطلاق 45 قافلة بيطرية، إضافة إلى مزارع الجامعة، والتي تقدر مساحتها 400 فدان موزعة على مزرعة الجامعة الجديدة على مساحة 250 فدانًا، ومزرعة الكوثر على مساحة 150 فدانًا؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنسوبي الجامعة، وخدمة المجتمع المحلي.

وأوضح أن الجامعة حصلت على المركز الثاني علي مستوى الجامعات المصرية يوليو 2021 في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك بمحو أمية 39477 مواطنًا، والمركز الأول يناير 2022 بمحو أمية 11206 مواطنين، والمركز الثالث، بإجمالي 19433 مواطنًا يوليو 2022،وفي ختام الزيارة، تفقد الوزير عددًا من الكليات بالمقر الجديد لجامعة سوهاج.



وزير التعليم داخل المستشفى الجامعى الجديد



جولة الوزير داخل قسم الحضانات



نقاش حول إمكانيات المسشفى



الوزير يناقش رئيس الجامعة



وزير التعليم العالى داخل قسم الحضانات