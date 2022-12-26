اليوم السابع
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وزير الإسكان: غداً إتاحة أراض جديدة مميزة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:32 م
وزير الإسكان: غداً إتاحة أراض جديدة مميزة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، حيث سيتم غداً الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، إتاحة قطع الأراضى الجديدة بالموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.
 
 
وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضى الجديدة التي سيتم إتاحتها، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر – الشيخ زايد – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – المنصورة الجديدة).
 
 
وأشار الوزير، إلى أن إتاحة تلك الأراضي بهدف تلبية رغبات أكبر قدر من الحاجزين الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز خلال الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ 30/5/2022 وذلك بإعطائهم الأولوية فى الحجز ، وكذا إتاحة الفرصة للراغبين الجدد فى الحجز، موضحاً أنه اعتباراً من يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجارى، ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات لمن قاموا بالتحويل سابقا خلال المدة سالفة الذكر، وكذا تحويلات الحاجزين الجدد.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

بيت الوطن



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