اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تلتقي وزير القوى العاملة لبحث عدد من الملفات المشتركة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:59 ص
وزيرة التخطيط تلتقي وزير القوى العاملة لبحث عدد من الملفات المشتركة وزيرة التخطيط مع وزير القوى العاملة
كتبت أسماء أمين

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير القوى العاملة حسن شحاته، لبحث عدد من الملفات المشتركة.
 
وخلال اللقاء أكد الجانبان حرص الحكومة على التنسيق في ملفات العمالة ومراجعة السياسات العمالية واهتمامها بمصالح العاملين، وأصحاب الأعمال، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تتمتع بها مصر.
 
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المطروحة على المجلس القومي للأجور وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل خلق فرص عمل وتنويع مصادر خلق تلك الفرص، ومنح القطاع الخاص والعاملين في هذا القطاع الاهتمام اللازم بما يتفق مع أهداف رؤية مصر للتنمية  المستدامة 2030.
 
كذلك التأكيد على أنه يتم العمل بشكل مكثف لتحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة العمل، بما يسهم في توفير الوقت، وتحقيق رضا المواطن، وتحسين مستوى وجودة الحياة للمصريين.

القوى العاملة

التخطيط

المجلس القومي للأجور

الأجور



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