ورشة تدريبية لأعمال «الرزين إيبوكسي» وندوة عن الصناعات الصغيرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقام مركز النيل للإعلام بمحافظة كفر الشيخ، ورشة تدريبية لأعمال "الرزين إيبوكسي" الأولى من نوعها، وذلك في إطار البرنامج الذي يتبناه المركز بقيادة محمود الشناوي، رئيس قطاع إعلام غرب الدلتا ومبارك فرج، مدير المركز والهيئة المعاونة لهما نحو تنمية الاتجاه للصناعات الصغيرة وإيجاد فرص عمل من المنزل وخاصة الأشغال اليدوية.

وافتتحت فعاليات الورشة التدريبية بحضور الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية ومقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتور محمد علي، الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد النبي، أستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

أقيمت فعاليات الورشة التدريبية بقيادة المدرب مهندس محمد فرج، والمنسق العام عايدة محمد علي، باحثة بكلية التربية النوعية وبحضور المدربتين دينا أحمد وآية محمد، وتناولت الورشة التدريبية بعض المفاهيم العامة والخدمات التسويقية التي تدرك الثقافة الشعبية للمجتمع والارتقاء بالذوق في المصنوعات اليدوية ثم تنفيذ تجارب علي الطبيعة مما دفع كثير من المتدربين طلب ضرورة إجراء عدة ورش أخرى.

وعبر المتدربون عن سعادتهم بهذه الورشة التدريبية، ورغبتهم في دعوة المدربين لإقامة ورش في مختلف المؤسسات التابعة لهم، واختتمت الورشة بتسلم شهادات المشاركة للمتدربين.

كما نفذ مركز النيل للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، ندوة بعنوان "الصناعات الصغيرة وتنمية مهارات الشباب"، وتم التأكيد هلال الندوة أن الصناعات الصغيرة بدور هام وفعال في حل مشكلة البطالة حيث أنها توفر الكثير من الأيدي العاملة ،كما أنها تشكل ميدانًا لتطوير المهارات الفنية والإدارية والتسويقية و الإنتاجية بالإضافة إلى إن الصناعات الصغيرة تفتح مجالا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي .

مما يخفف الضغط على القطاع العام في مجال التوظيف ووجدت مساندة كبيرة في الآونة الاخيرة من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة،ومن فوائد ومميزات الصناعات الصغيرة، أنها تساعد على توظيف عدد مما يعانون من البطالة وتعمل على توفير سلع صغيرة مصنعة محليا وتعمل على تنمية القدرات لدى الشباب للتفكير والتطوير،وتعتبر المشروعات الصغيرة صناعات مكملة للصناعات الكبيرة ومغذية لها.