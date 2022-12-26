واى فاى وشاشات عرض وبوفيه فاخر.. المسافرون بقطار تالجو يتحدثون عن جودة الخدمة

الإسكندرية - أحمد الزغبي

إنجازات مختلفة فى كافة المجالات، وقطاع السكة الحديد كان له نصيب وفير منها لتحقيق مستوى أفضل للمسافرين علي خطوط السكة الحديد.

قطار التالجو الفاخر يدخل الخدمة.

كانت السكك الحديدية تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد قطارات جديدة فاخرة مع تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، ومنها قطار تالجو الفاخر الذي يقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.

القطار يتكون من 18 عربة تشمل عربة قوى - عربة بوفيه - عربة نادى - 5 عربات أولى فاخرة - 10 عربات ثانية فاخرة، والقطارات مدعمة بخدمات الإنترنت ويصل إجمالى عدد العربات 126 عربة ويساهم دعم الأسطول الحالى في نقلة نوعية هائلة لتقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين.

انطلاق قطار التالجو من القاهرة إلي الإسكندرية

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل شهد انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب، حيث انطلق القطار من محطة رمسيس باتجاه محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وتفقد الوزير عربات القطار (الدرجة الأولي والثانية والبوفيه)، والتقى بعدد من الركاب من مستقلي القطار الذين أشادوا بتشغيل هذه النوعية الفاخرة من القطارات وبالتطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالسكة الحديد، وأكد الوزير للركاب، أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

المواطنون: مصر تدخل عصر الرفاهية " قطارات التالجو" مسيرة إنجازات لتنمية السكة الحديد

احتفى المسافرون خلال رحلتهم الأولي علي قطار تالجو من القاهرة إلى الإسكندرية لدي وصولهم مستقلين القطار الجديد، وقالوا:"أن الدولة دخلت عصر الرفاهية بدخول مثل تلك القطارات للخدمة في السكة الحديد وهي أحد أنواع استكمال مسيرة انجازات الدولة لتنمية وتطوير السكة الحديد".

وأضاف أحد المسافرين خلال أول رحلة للقطار التالجو رقم 2023 القادمة من القاهرة الي الإسكندرية إن القطار يقدم أعلي مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة مثل الدول الأوروبية من وجود عربات فاخرة وبوفية علي اعلي المستويات والخدمه وشاشات العرض، وكذلك دعم القطار بخدمات الإنترنت وتلك الخدمات تساعد في زيادة الرحلات اليومية بين جمهور المسافرين علي خطوط السكة الحديدية.

جدير بالذكر، أن موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا من الساعة 5.50 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.



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