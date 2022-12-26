موجز الاقتصاد اليوم الإثنين.. 5 مليارات دولار أفرج عنها البنك المركزي فى ديسمبر

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 26-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أكده البنك المركزي بالإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب أخبار أخرى جاءت وفقا لما يلي:

البنك المركزى: الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار

رصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين.. ورأس المال يصعد بقيمة 13.1مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وعيار 21 بـ1598 لأول مرة منذ شهر

هبطت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 إلى مستويات دون 1600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 1598 جنيها للجرام، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري.

أسعار النفط تسجل 83.92 دولار لبرنت و79.56 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 83.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.56دولار، حيث استقرت الأسعار اليوم على ارتفاع.

جمال الدين: نستهدف مزيدا من التعاون مع الجانب الصيني بصناعة الوقود الأخضر

قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتفقد عدد من المشروعات الموجودة داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر، في إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح من مستثمرين ومطورين صناعيين والوقوف على مدى التطور الذي تحرزه هذه المشروعات.

الإسكان: 90% نسبة تنفيذ أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وغيرها.

المقاولون العرب توقع عقد مشروع طريق جديد بالكاميرون وافتتاح آخر

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة وقعت عقد مشروع طريق جديد على أطراف مدينة ياوندى، لصالح وزارة الأشغال العمومية الكاميرونية، وهو بطول 81 كم، مضيفا أن المشروع الجديد (بوكل ليكيا) ينقسم إلى 3 مناطق بعروض تتراوح بين 7 إلى 18متر، ويشمل المشروع تنفيذ أعمال صناعية.