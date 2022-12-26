مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية والسلطات تفشل فى كشف هويتهما

كتب- وكالات

لقي شخصان مصرعهما في أستراليا، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة، في إحدى الغابات جنوبي غرب سيدني، حيث تسبب حطام الطائرة بحريق محدود في الغابة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على موقعها الرسمي، اليوم، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، دون التوصل إلى هويتهما حتي الآن.

ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق جار، وتم تطويق منطقة الحادث، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، حتى الآن.

ووفقاً للقناة التلفزيونية الأسترالية "9 نيوز"، فقد اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.

إلي ذلك، خيّم الحزن على أهالي منطقة Toowoomba جنوب ولاية كوينزلاند في أعقاب وقوع حادث تصادم مؤسف، نتيجة إختراق سيارة مسرعة لجدار منزل وقتل صاحبه.

وتوجهت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث ولم تتمكن في البداية من العثور على الفاعل، ولكن تمكنت من القبض عليه بعدها لاحقا.

وتزعم شرطة كوينزلاند أن المتسبب في الحادث رجل يبلغ من العمر 30 عاما، وتم القبض عليه بعد وقوع الحادث في منطقة Millmerran حوالي 200 كيلومتر غرب العاصمة بريزبان.