معلومات الوزراء: مصر الأولى أفريقيا فى صادرات الخدمات والثانية فى الخطوط الملاحية

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدا بعنوان "مصر الأولى أفريقيًّا في صادرات الخدمات والثانية في الخطوط الملاحية "، يسلط فيه الضوء على أبرز ما جاء في تقرير الكتيب الإحصائي لعام الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2022، والذي أكد تقدم مصر على الدول الإفريقية من حيث صادرات الخدمات في عام 2021 وتلاها كل من: المغرب، وغانا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا.

كما حققت مصر معدل نمو كبير في صادراتها للخدمات خلال 2021 بمعدل 45.5% على أساس سنوي.

جدير بالذكر تحقيق مصر مركزًا مرتفعًا في مؤشر الخطوط الملاحية البحرية على المستوى الإفريقي (الاقتصادات الأكثر ترابطًا/ اتصالًا)؛ حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد المغرب في الربع الثالث من 2022، هذا بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الثالثة من حيث الصادرات السلعية إفريقيًّا في 2021.