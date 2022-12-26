مصرع 3 أشخاص فى غرق قارب لنقل السياح بالإكوادور

وكالات

أدى غرق قارب لنقل السياح في الإكوادور الأحد، إلى مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان، وفق ما أفادت سلطات محلية.

وقالت السلطات إنها تحقق في سبب غرق القارب في بحيرة كولتا بمنطقة الأنديز جنوبي كيتو.

وذكر بيان لأجهزة الأمن بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أن من بين الضحايا "طفل رضيع يبلغ 5 أشهر وطفل آخر يبلغ 3 أعوام وامرأة تبلغ 53 عاماً".

وأضاف مسؤولون أن "نحو 40 راكباً آخرين تم إنقاذهم من البحيرة" الأحد.

وعام 2013 لقي 5 أشخاص مصرعهم أيضاً في نفس البحيرة في حادث غرق قارب كان يحمل عدداً كبيراً من الركاب.