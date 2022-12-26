اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص فى غرق قارب لنقل السياح بالإكوادور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:58 ص
مصرع 3 أشخاص فى غرق قارب لنقل السياح بالإكوادور غرق
وكالات

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أدى غرق قارب لنقل السياح في الإكوادور الأحد، إلى مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان، وفق ما أفادت سلطات محلية.

 

وقالت السلطات إنها تحقق في سبب غرق القارب في بحيرة كولتا بمنطقة الأنديز جنوبي كيتو.

 

وذكر بيان لأجهزة الأمن بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أن من بين الضحايا "طفل رضيع يبلغ 5 أشهر وطفل آخر يبلغ 3 أعوام وامرأة تبلغ 53 عاماً".

 

وأضاف مسؤولون أن "نحو 40 راكباً آخرين تم إنقاذهم من البحيرة" الأحد.

 

وعام 2013 لقي 5 أشخاص مصرعهم أيضاً في نفس البحيرة في حادث غرق قارب كان يحمل عدداً كبيراً من الركاب.

 


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