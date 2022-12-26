مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل بالشرقية

لقيت طفلة عمرها 10 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعها متأثرة بإصابتها التى أودت بحياتها إثر تصادم سيارة ربع نقل بها بطريق" كوبرى الكسارة- الصالحية الجديدة" نطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تصادم سيارة ربع نقل بها بطريق" كوبرى الكسارة- الصالحية" نطاق مدينة الصالحية الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالصالحية الجديدة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحري عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل، أصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، بسحجات وجروح قطعية إثر تعرضهم لحوادث سير متفرقة، حيث استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى، كل من "هبة ع ع" 35 عاما مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، و"إسماعيل ع م" 36 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" عماد ب أ " 18 عاما مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمعيهم مقيمون مركز أولاد صقر، وتم تقديم الإسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهم التى أودت بحياتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية توك توك مع موتوسيكل بمدخل أولاد صقر اتجاه كفر صقر، فيما استقبل مستشفى القرين المركزى " محمد ع ال م" 22 عاما مصابا بجرح قطعى بالوجه، وشقيقه" عبد الله"مصابا بجرح قطعى بالوجه، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهما والعلاج اللازم وتبين حدوث اصابتهما إثر انقلاب السيارة الملاكى بهما بالطريق أمام كوبرى المرور بمدينة القرين، وقاما بمغادرة المستشفى عقب تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما استقبل مستشفى بلبيس المركزى" صفوت ج ع ح " 45 عاما مقيم بندر بلبيس، أمين شرطة، مصابا بجرح قطعى بالساق اليمنى 4 سم، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء قيادته دراجة بخارية أمام منطقة الساحة الشعبية بمدينة بلبيس.