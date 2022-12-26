اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:25 م
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مدفيديف نائبا أول لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية فى روسيا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:11 م
مدفيديف نائبا أول لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية فى روسيا دميتري مدفيديف
أ ش أ

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تغييرات على تشكيل اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، مستحدثا منصبا جديدا في اللجنة منحه إلى دميتري مدفيديف. 


وأنشأ الرئيس الروسي -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- منصب "النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية"، و سيشغله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.


ووفقا للمرسوم الرئاسي الصادر اليوم، انضم وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أيضا إلى اللجنة، بدلا من إيجور أرتيمييف رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية السابق.


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