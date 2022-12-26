مدبولى يعلن إجراءات توفير السلع على هامش افتتاح مجمع الصناعات الكيماوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة له بافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش ونستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

أفرجنا خلال ديسمبر عن بضائع بـ5 مليارات دولار

إجمالى البضائع فى الموانئ كان 15 مليار دولار

نعمل مع البنك المركزى وكل البنوك للإفراج عن أكبر كمّ عدد من البضائع

تتبقى فى الموانئ حاليا بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار

جاهزون لإخراج بضائع خلال 3 أشهر فى حدود 4 إلى 4.5 مليار دولار

نعمل وفق خطة واضحة من الحكومة للإفراج عن البضائع

نتغلب على التحدى العالمى وسنعيد عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه

سنعلن البضائع المفرج عنها أسبوعيا لطمأنة الرأى العام خلال الفترة المقبلة