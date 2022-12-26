اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:50 ص
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محافظ سوهاج يستقبل وزير التعليم العالى

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:40 ص
محافظ سوهاج يستقبل وزير التعليم العالى جانب من الاستقبال
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فى زيارته لمحافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة.

 

ورحب محافظ سوهاج بوزير التعليم العالى، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية دور الجامعات المصرية فى حركة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر بمختلف القطاعات، وذلك لما تحويه الجامعات من قامات علمية وخبرات فى شتى المجالات.

 

وتأتى زيارة وزير التعليم العالى لسوهاج لتفقد جامعة سوهاج ومنشآتها المختلفة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل الجامعة.

 


سوهاج

محافظ سوهاج

وزير التعليم العالي

جامعة سوهاج

محافظة سوهاج



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