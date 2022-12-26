محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد

فريق المحافظات

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ممثل مديرية الأمن، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، شباب البرنامج الرئاسي، أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة.

وقدم محافظ المنيا، التهنئة لجميع الحضور وللأخوة الاقباط، بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، معربا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وناقش المحافظ، خطة المحافظة لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2023، بمختلف القطاعات الخدمية، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

كما بحث المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ في يناير المقبل للعام الدراسي 2022 - 2023، موجها بالتنسيق الدائم بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ، الاستمرار في متابعة ملف الأكاديميات والمعاهد غير المرخصة، لافتا إلى أن هناك تعليمات صادرة من وزارة التعليم العالي، بغلق الأكاديميات والمعاهد الوهمية، وغير المرخصة، حرصاً على تحقيق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين لجهوده المتميزة في متابعة الأسواق وتوفير السلع والرقابة التموينية، موجها باستمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للطقس، بالإضافة للمرور الميداني على مخرات السيول، ومتابعة الحالة العامة لكافة المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسبا لأي ظروف طارئة تنتج عن حالة الطقس.

وأوضح المحافظ، أن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم وفقا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مؤكدا أن هناك متابعة ميدانية أسبوعية بكافة المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة للإشراف الميداني على الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات، بهدف تذليل العقبات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

كما وجه أعضاء مجلس النواب الشكر والتحية لمحافظ المنيا وجميع الأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة لجميع الملفات بالقطاعات المختلفة وخاصة ملف توفير السلع التموينية، من خلال الجولات الميدانية والمتابعات المستمرة بجميع مراكز المحافظة مما ساهم في احتواء هذا الملف.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، استعدادات مديرية الصحة، لاستقبال أعياد الميلاد وراس السنة ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما تم مناقشة موقف تداعيات فيروس كورنا المستجد، وكيفية مواجهه أي موجه جديدة لتداعيات الفيروس، مضيفاً ان الحالة العامة بالمستشفيات على اتم الاستعدادات لمواجهه إي موجه لفيروس كورونا المستجد.

كما استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوي مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.