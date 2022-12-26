محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بـ3 مدن لدفع الأعمال

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال التطوير للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع وتيرة العمل بمدن القناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة كافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المتبعة ومعايير الجودة المحددة، بهدف الوصول لأعلى معدلات الإنجاز وإنهاء الأعمال في مدتها المقررة.

واستهل "المحافظ"، جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبو الغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل 6 كيلو مترات، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18.5 متر، والذي يبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، مقسم إلى قطاعين حيث يجري العمل الآن بالقطاع الأول بطول 1.250 كيلو متر من خطة رد الشىء لأصله، وشملت الأعمال تكسير الأسفلت المتهالك وتوريد السن ودمجه ثم الطبقة الرابطة نهاية بالطبقة السطحية، وفي القطاع الثاني طريق تحت الإنشاء والذي يبلُغ طوله 4.750 كيلو متر من الخطة الاستثمارية 2022/2023، وتم الانتهاء من الرفع المساحي لضبط المناسيب لمسافة 500 متر وجاري استكمال الأعمال، وسيتضمن القطاع الثاني تكسير الأسفلت المتهالك القديم وتوريد السن ودمجه ومن ثم البدء بوضع الطبقة الرابطة يليها الطبقة السطحية والنهائية، حيث يعد طريق أبو الغيط من الطرق الرئيسية والحيوية إذ يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

وفي سياق مُتصل، تابع "الهجان"، المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية تحت إشراف مديرية الطرق، والتي ستساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية "باسوس -القناطر الخيرية"، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 5.7 كيلو متر، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، وتم توريد تربة زلطية لضبط المناسيب ودمكها وأخذ عينات للتأكد من الدمك، استعداداً لتوريد طبقه السن تمهيدا لأعمال الرصف بالطبقة الرابطة ثم الطبقة السطحية النهائية، ومن المتوقع نهو الأعمال في خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث وجه المحافظ منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للبدء في الرصف لتكون طريقاً جديداً لمواطني مدينة القناطر الخيرية.

فيما استكمل محافظ القليوبية، جولته بالتوجه إلى حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، وأثناء المرور تم تفقد الأعمال في منطقة الفرنواني، ويُذكر أن المحافظ نسق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لعمل شبكة لصرف الأمطار لمنع تراكم مياه الأمطار في هذه المنطقة لعدم عرقلة الحركة المرورية، وبالفعل جاري الانتهاء من عمل غرفة صرف رئيسية ثم مد خط صرف تحت الأرض بالدفع النفقي ليصل إلى الترعة المقابلة، موجهاً القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الشبكة.

ثم تفقد "المحافظ"، مرسى قصر محمد علي والمنطقة المحيطة بالقصر ومتابعة استكمال أعمال النظافة والدهانات والرصف للشوارع المحيطة بخارج القصر، للنهوض بها حضارياً لتتناسب مع أعمال التطوير والترميم التي تمت بالقصر، إذ تم الانتهاء من أعمال مديرية الطرق، والتي اشتملت على ترميم الأسفلت ودهان البلدورات الجانبية والوسطى، وجاري إنهاء أعمال هيئة الأبنية التعليمية، والتي اشتملت على دهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، علاوة على الانتهاء من توحيد زراعة الأحواض بالجزيرة الوسطى.

واختتم محافظ القليوبية، جولته بالتوجه لمدينة الخصوص لتفقد المحطة الوسيطة، والاطمئنان على سير أعمال النظافة في أحد المحاور الحيوية (محور الخصوص الجديد) بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، موجهاً رئيس مدينة الخصوص ونائب رئيس حي شرق، بمتابعة رفع أي تراكمات بالمحطة أولاً بأول ونقلها مباشرة لمدفن العبور، بالإضافة إلى عدم تواجد أي تراكمات للقمامة ورفع جميع تراكمات البناء على جانب الطريق بنطاق حي شرق، علاوة على إزالة أي إشغالات على امتداد المحور والمتابعة المستمرة للطريق للحفاظ على المظهر الحضاري وأعمال التطوير.

جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق، والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وحسين حسني مدير عام قصر محمد علي.



أعمال تغطية ترعة الباسوسية



أعمال رصف طريق أبو الغيط القناطر



تركيب شبكة تصريف مياه الأمطار بشبرا الخيمة



تطوير محيط قصر محمد على



جانب من سير العمل



خلال سير العمل



دهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد على



متابعة مرسي قصرمحمد على



محافظ القليوبية خلال الجولة



مدخل المرسي انهري لقصر محمد على



