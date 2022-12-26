محافظ الغربية يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أجري الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم جولة لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق بحي أول و ثان المحلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وخلال الجولة أكد رحمي على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، كما أطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية، مشدد على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأيام الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، أحمد مغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

. كانت قد شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمة بمكافحة غلو الأسعار

بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحلة وسمنود برئاسة الرائد أحمد الديب رئيس والمحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة تشكلت حمله تموينيه من مديريه التموين والتجارة الداخلية ضمت اشرف شرف الدين ومحمود حسن والسيد أحمد الحواله وخالدزكى بحيرى برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية لتفقد الحالة التموينية بمدينة المحلة.