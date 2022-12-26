محافظ الدقهلية يستقبل ممثلين عن أسقف ميت غمر ودقادوس للتهنئة بالعام الجديد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين ممثلين عن نيافة الأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة وتوابعها، القمص بيشوى كامل، والقمص كيرلس وديع لتقديم التهنئة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد.

وقال "مختار" خالص تهانى القلبية لجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد "المحافظ" أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة.

وأشار "مختار" إلى أن الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية فى كافة المواقف، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.