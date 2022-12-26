مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجوم الإرهابي في شمال العراق

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الأمن في شمال جمهورية العراق والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.



وقال مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة -خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين- إن موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب العراق الشقيق متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.