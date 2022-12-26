اليوم السابع
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متحدث الصحة: التوجيه الرئاسى بإنشاء حساب بنكى ساعد فى تطوير المنظومة الصحية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:46 م
متحدث الصحة: التوجيه الرئاسى بإنشاء حساب بنكى ساعد فى تطوير المنظومة الصحية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء حساب بنكى للاستفادة من الفوائض المالية فى القطاع الصحى أدى لتطوير المنظومة الصحية.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبني عسل ببرنامجها الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن توجيهات الرئيس السيسى بتوفير الغازات الطبية جعل مصر تحافظ على معدلات الأكسجين والاكتفاء الذاتى منه، لافتا: أزمة كورونا الدولة المصرية تحركت وقامت بعمل غرفة لإدارة أزمة الأكسجين وتوفير الكميات المطلوبة ووفرنا مخزون منه، والدولة حاليا لديها مصنع قادر على سد احتياجات مصر من الأكسجين الطبي". 
 
وتابع أن 2022 شهدت مصر العديد من المبادرات والانتهاء من فيروس سى والحصبة الألمانية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وفى نفس العام بدا منظومة التأمين الصحى بعدد من المحافظات، و2022 شهد الكثير من التطورات الصحية". 
 
وأوضح أن الرئيس وافق على مبادرة الصحة النفسية، والتى يقودها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لحياة صحية نفسية سليمة. 
 
يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أكد أن دعم منظومة الصحة النفسية على رأس أولويات الوزارة الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
 
وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، إنه يتم العمل على إدخال مستشفيات الصحة النفسية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد، متابعا: "الصحة هى صحة جسمانية والصحة النفسية والصحة المجتمعية، وهم عماد منظومة الصحة فى أى مكان فى العالم، وقطاع الصحة النفسية على رأس أولوياتنا الفترة القادمة، ونعمل على تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بشأن مبادرة رئاسية للصحة النفسية فى مصر".
 
 

حسام عبد الغفار

متحدث الصحة

الرئيس السيسى

الصحة النفسية



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