اليوم السابع
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كهرباء الإسكندرية: 100% نسبة التحصيل بالقطاع المنزلى والتجارى

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:00 ص
كهرباء الإسكندرية: 100% نسبة التحصيل بالقطاع المنزلى والتجارى وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد المحاسب علاء عبد العليم نائب رئيس شركه الإسكندريه لتوزيع الكهرباء للشؤون المالية والتجارية والموارد البشرية، أن نسبة التحصيل الإلكتروني لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع تبلغ حوالي 44% من إجمالي نسبة شحن العدادات في نطاق عمل الشركة.
 
وأوضح عبد العليم في تصريحات خاصة، أن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الشحن بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يبلغ 920 ألف عداد مسبوق الدفع، موضحا أن نسبة التحصيل بالقطاع المنزلي والتجاري في نطاق عمل الشركة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 100.2%.
 
وأشارعبد العليم إلى أن نسبة التحصيل في القطاع الخاص وكبار المستثمرين بلغت 99.8%، لافتا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع نسب التحصيل فى الشركة هو تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بناء على توجيهات المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
 
وأضاف عبد العليم، أن الشركة نجحت فى القضاء على شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك نتيجة التعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد و ضمان إحضار قراءة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.
 
وقال عبد العليم، إن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع  جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية  بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة وزيادة معدلات الشحن، لافتا إلى أن هذا المرور الشهرى لعب دورا هاما فى وقف سرقات التيار لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.
 

الكهرباء

نسب التحصيل بشركات الكهرباء

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وزارة الكهرباء



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