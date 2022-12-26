قومى المرأة بالإسماعيلية يطلق حملة طرق الأبواب "احميها من الختان"

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت، "حملة طرق الأبواب" التى ينظمها نظم المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية ، بحضور الدكتور علي حطب، مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية ، والدكتور أيمن جلهوم مدير إدارة تنظيم طب الأسرة والدكتور وسام رمضان عبد الرازق مدير إدارة مكافحة العدوى، والشيخ إسماعيل أحمد وكيل وزارة الإوقاف، وتريزة رأفت، مدير إدارة التمريض ومسئولة الشؤون الصحية وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، الوزير محافظ الإسماعيلية.

حيث نظم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة عفاف الكومى، مقرر المجلس بالاسماعيلية ولبني ذكي، المقرر المناوب التي دعت الرائدات الريفيات للحضور من مختلف المراكز والقري بمحافظة الإسماعيلية، للتعرف علي خطر ختان الإناث وأضرارها وتهدف الندوة لتوعية البنات والأمهات والأسرة من خلال ندوة اليوم الاثنين بمكتبة مصر العامة بعنوان "أحميها من الختان".

وخلال الندوة رحبت الدكتورة عفاف الكومي، بالحضور وتوجيه الرائدات وتعريفهم بخطوات التحرك لتنفيذ الحملة وكيفية التواصل مع الأسرة، وطريقة التحدث للوصول الي فهم وعقلية المستمع وتوعيتهم والردود على أسئلتهم التي تطرح اليهم من قبل الأسر الريفية ،وكيفية الحفاظ على النظافة الشخصية والتوعية الدينية من الأسرة لبناتهن وعند حدوث أي انتهاك للأنثي أو التعرض لمشكلة التحدث إلى إحدى عضوات القومي للمرأة أو الاتصال بأرقام الجهات المختصة أو أرقام الخط الساخن.

وأشاد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بدور المجلس القومي للمرأة والرائدات على اهتمامن ودعمهن لوصول الرسالة إلى القرى والنجوع.

وتحدث الدكتور أيمن جلهوم، عن تعريف الختان والتوعية بمخاطرها وأن المرحلة القادمة في ظل التحول الرقمي وتحديث البيانات لمعرفه عدد الأسر والبيوت التي تم طرق أبوابها.

وعرض فضيلة الشيخ أسماعيل محمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية رأي الشرع والدين في هذا الأمر، وأن الطهارة ليست لها علاقة بالعفة، وحكم الختان شرعًا وإن دار الأفتاء هي المختصة بوضع الإحكام في هذا الإمر، وأنها المرجعية الشرعية في هذة الأمور.

وتحدثت جيهان دياب المحامية وعضو المجلس القومي في الشق القانوني، والعقوبة الجنائية وأصل الختان وأنه عادة أفريقية لا تمت لنا بصلة، وتعرض بعض حالات الختان إلى الوفاة إثر نزيف حاد، وتقضي مواد القانون بعقوبة السجن المشدد إذا نتج عنها عاهة مستديمة وإذا أدى إلى الوفاة تغلظ العقوبة.

كما أوضحت عبير السيد حسن وسمر عزت محاميات مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة والتعريف بدورالمكتب وأهدافه واختصاصاته ،وكيفية استقبال الشكوى وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وتحدثت حنان فاروق سليم مشرفة رائدات بإدارة فايد ، عن الأضرار التي تنتج عن تشوية الأعضاء التناسلية وترويج الشائعات التي تخص الختان وعن شجرة المعلومات الخاصة بالرائدات الريفيات وتطرقت لبعض الأمثال الخاصة بالختان، وقيام كل منهن بتوضيح الأدوار مع الرائدات وفي نهاية الندوة قامت الرائدات بعمل محاكاة لمشهد تمثيلي لتوعية الإسرة.