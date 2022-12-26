قصة شاب يجوب شوارع إسنا بملابس بابا نويل لتوزيع الهدايا على الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء مبهجة شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انطلاق أحد الشباب بشخصية بابا نويل لرسم البهجة مع قدوم احتفالات العام الميلادي الجديد، على دراجة نارية لرسم البهجة على وجوه الشباب والأطفال فى المدارس المختلفة ضمن احتفالات العام الجديد.

ويقول الشاب وليد زكريا إبن مدينة إسنا، أنه تم تجهيز أحد الشباب وهو يرتدى ملابس بابا نويل الشهيرة لتوزيع الهدايا ورسم البهجة بين طلبة المدارس والأطفال فى الشوارع، حيث يجوب ذلك الشاب مدينة إسنا على الدراجة البخارية وسط أجواء مميزة.

فيما حرصت مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر، على إسعاد الأطفال وتنظيم فعالية تزامنًا مع اقتراب العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس، في لفتة إنسانية من المستشفى، حيث شارك الأطفال المرضى داخل المستشفى على تزيين شجرة الكريسماس، بالإضافة إلى تعليق الزينة داخل المستشفى إحتفالاً بالعام الجديد، وتأتي هذه الاحتفالات بغرض إسعاد الأطفال وأسرهم داخل أرجاء المستشفى ودعمهم نفسياً وتخفيفاً لآلامهم.

وشارك عدد من شباب الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، أطفال مستشفى سرطان الأقصر في خلق جو من المتعة والسعادة وفي تزيين شجرة الكريسماس في مدخل المستشفى، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، كما حرصوا على توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المستشفى وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع.

ومن جانبه قدم الدكتور هانى حسين المدير التنفيذى للمستشفى، الشكر لشباب الكنيسة والحرص على مشاركة الأطفال فرحتهم واسعادهم والرفع من معنوياتهم، حيث وجهت إدارة المستشفى الشكر لشباب الكنيسة الإنجيلية من أبناء محافظة الأقصر، على مشاركتهم الدائمة والفعالة للأطفال المرضى خلال احتفالات الأعياد والمناسبات المختلفة لدعمهم نفسياً، كما وجه المدير التنفيذي التهنئة لأطفال المستشفى بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

فيما نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستشفى سرطان الأقصر في سابقة فريدة من نوعها، برنامجاً موسعاً لبناء القدرات في الجودة للتمريض تم تصميمه وتنفيذه لأول مرة بالتعاون مع المستشفى، بعد حصول المستشفى على اعتماد الهيئة وفقا للمعايير الوطنية للجودة الصحية، بهدف التعريف بدور التمريض في تطبيق معايير الجودة وتحقيق سلامة المرضى أثناء تلقيهم الخدمات الصحية، وشمل البرنامج بحضور 30 من أطقم التمريض والعاملين بالجودة، كيفية تأسيس رعاية صحية متمركزة حول المريض واحتياجاته، والتعريف بمسئولية التمريض في ضمان حقوق المرضى ، وأفضل أساليب الاتصال بين أعضاء فرق التمريض على مختلف المستويات، إلى جانب نظم تقييم التمريض الأساسية والمتخصصة.



أطفال المدارس وفرحتهم بشخصية بابا نويل بإسنا



بابا نويل داخل مدرسة الراهبات بمدينة إسنا



بابا نويل على دراجة بخارية بإسنا



بابا نويل يجوب شوارع إسنا على دراجة بخارية