قرارات هامة للنيابة بشأن عقار الجمرك ومصرع سيدة بالإسكندرية.. التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية التصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى حادث انهيار أجزاء من عقار بمنطقة رأس التين بالإسكندرية وطلب ملف العقار من الجهات التنفيذية واستدعاء المسئول لسؤاله بالنيابة العامة.



وكانت قد تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج جثمان سيدة تدعى " ع. م" 85 عاما من أسفل عقار انهار أجزاء منه بشارع الأغا بمنطقة رأس التين بحى الجمرك.



وتبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط سقف عقار 29 شارع الأغا بمنطقة رأس التين بالإسكندرية ووصلت الحماية المدنية والبحث عن سيدة كانت متواجدة بالعقار.



شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار تسببت فى تهشم سيارة كانت متواجدة أسفل العقار بسبب سقوط الامطار الشديدة فى الساعات الأولى من اليوم.



وتلقت الأجهزه الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الورديان بشارع الامير لؤلؤ وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.



جدير بالذكر انهارت أجزاء من عقار خال من السكان، صباح اليوم الأحد، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين إنهيار أجزاء كبيرة من العقار حيث تساقطت أجزائه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.



وتشهد الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة الفيضة الصغرى، التي بدأت منذ يوم الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء.



وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم، مشددا على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

