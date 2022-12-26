غلق مركز للدروس الخصوصية ورفع كفاءة كوبرى عثمان بالطالبية

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 150 حالة إشغال متنوعة بشارع عثمان محرم وشارع امتداد عز الدين عمر وشارع الثلاثيني الجديد، بالإضافة إلى رفع كفاءة كوبري عثمان أحمد عثمان وإعادة الشيء لأصله ورفع المخلفات وتيسير حركة المرور، فضلا عن ضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصيه بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المحافظ، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان حي جنوب الجيزة، قد شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع 570 حالة إشغال بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب وجسر الكونيسة والبحر الأعظم، وإيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.