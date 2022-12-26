عقد ندوات عن كيفية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام بالوادى الجديد

فريق المحافظات

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، سلسلة ندوات عن (إجراءات الدولة للحد من استخدم الأكياس البلاستيكية) والتى جرى تنفيذ إحداها بمقر مديرية الزراعة، بحضور محمد كامل محمد وكيل المديرية، حيث حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، وأحمد عبد الخالق سلطان مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وبناء على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، و حنان مجدى نائب المحافظ.

وافتتح مدير الثقافة الصحية الندوة بالحديث عن أهمية البلاستيك كمادة مصنعة من مشتقات البترول، يمكن استخدامها بشكل صحى وآمن بشروط وضوابط معينة لاحتوائها على مواد كيميائية قد تتفاعل بشكل مباشر مع الأطعمة خاصة الساخنة، وتهدف المبادرة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لعدم إمكانية تدويرها وصعوبة تحللها وتفاعلها بشكل مباشر مع الأطعمة والمشروبات، وبذلك يقع الضرر على كل من الكائنات والبيئة.

وأشار مدير الثقافة الصحية، إلى الأضرار الصحية المباشرة للمواد البلاستيكية كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية والتى منها الإجهاض للحوامل، تلوث الجلد الإصابة، الإصابة بمرض السكري، أمراض ضغط الدم ،وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان وغيرها الكثير.

من جانبه أوضح أحمد عبد الخالق سلطان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أهداف المبادرة والتى تتمثل فى خفض الاستهلاك للفرد إلى 50 كيس سنويا بدلا من 600-700 كيس للفرد بحلول عام 2030، والعمل على منع توزيعها مجانًا، وتعزيز توفير البدائل الأمنة الصديقة للبيئة. وذلك من خلال استهداف توعية جميع فئات المجتمع بأهداف المبادرة، ومشاركة الجهات المعنية لتوفير تلك البدائل فى الأسواق.

وفى ختام اللقاء شدد المحاضرون على ضرورة تغيير بعض السلوكيات اليومية الخاطئة فيما يخص استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها ببدائل صحية وآمنة مثل استخدام الأكواب الورقية، والشنط المصنوعة من الأقمشة، ومحاولة إعادة تدوير الأكياس أحادية الاستخدام لعمل أشكال فنية وجمالية فى المنزل، مع الإشارة إلى عدد من البدائل الآمنة للبلاستيك والتى تتمثل فى الفولاذ المقاوم للصدأ (الاستانلس ستيل) والزجاج والسيلكون والورق والكرتون وغيرها من المواد القابلة للتحلل.