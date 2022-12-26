طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون امتحانات متطلب الجامعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، أن امتحانات متطلب الجامعة تتم إلكترونيا لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة الأهلية بمقر معامل كلية، لافتاً إلى أن كلية الصيدلة ستعقد جميع اختباراتها إلكترونياً بواقع 8 مقررات دراسية.

هذا وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم لجان كليتي التجارة الدولية واللغات والصيدلة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أثناء إنعقاد أولى إمتحانات المتطلب الجامعي لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، حيث تابع الطلاب مشيرا ً إلى أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، كما اطمأن "عبد النعيم" على عدم وجود أي شكاوى أو ملاحظات من قبل الطلاب على المواد الدراسية التي تلقوها خلال الفصل الدراسي الأول، مُشدداً على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أداة يمكن استغلالها في أعمال الغش أو الخروج عن قواعد الامتحان.

وقامت الدكتوره سلوي فراج عميد كلية التجارة والدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة ريمان أحمد عبد العال وكيل الكلية لخدمة المجتمع والدكتور محمد ابو العلا بتفقد لجان الامتحانات للتأكد من انتظام العملية الامتحانية.