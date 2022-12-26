اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:47 ص
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طقس بورسعيد الآن.. أجواء متقلبة مائلة للبرودة وسماء مشمسة وانتظام الملاحة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:40 ص
طقس بورسعيد الآن.. أجواء متقلبة مائلة للبرودة وسماء مشمسة وانتظام الملاحة
بورسعيد محمد فرج

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رصدت عدسة " اليوم السابع " اليوم الإثنين طقس يسوده أجواء متقلبة مائلة للبرودة  فضلاً عن السحب البيضاء المتفرقة وسط سماء مشمسة تزامناً مع سوء  الأحوال الجوية

 

أما عن حركة الملاحة بالمجرى الملاحى بقناة السويس أكدت المصادر الملاحية " لليوم السابع" انتظام عبور السفن فضلاً عن القوافل القادمة من الشمال إلى الجنوب تسير وفقاً للمواعيد المحددة للعبور .

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد   اليوم الإثنين، إستمرار إنخفاض فى درجات الحرارة

  ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.


 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار  خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار  خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء .

 

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وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم اليوم الإثنين :  القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

 

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 20

 

 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 20

 

 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 20

 

 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 23

  

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 18

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 17

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22

 

 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

 

ومن جانبه ترأس اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة  غرفة عمليات الطوارئ الرئيسية بالشركة، وذلك لمتابعة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بالإضافة إلى استمرار انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.
 
 
وقد عقد اللواء عبد الحميد عصمت، اجتماعا موسعا، مع رؤساء القطاعات والمناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، والتنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.
 
 
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي متابعة جميع شبكات وشنايش الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات، للتعامل مع أي أحداث.
 
 
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت إن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.
 
 
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.
 
 
 
 
 
 

 


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