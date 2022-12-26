اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:02 م
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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف حشيش وهيروين فى المرج

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:43 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف حشيش وهيروين فى المرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث ، فى القبض على 3 عاطلين ضبط بحوزتهم كيلو ونصف حشيش وهيروين قبل بيعهم على عملائهم فى المرج ، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت قوة أمنية فى ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.
 
كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - فرد محلى - ميزان حساس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائه و السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.
 
 
 

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