ضبط مخزن بدون ترخيص وبداخله 9 أطنان أرز ودقيق فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية



وشنت مديرية تموين بني سويف، عدة حملات تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية، والتي أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بتخزين واحتكار سلع غذائية بعيدا عن الأجهزة الرقابية، وبدون فواتير أو بيانات تدل على مصدرها، حيث تم التحفظ على 7 أطنان من الأرز و2 طن من الدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



وكان محافظ بني سويف، قد شدد على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.