ضبط مجزر دواجن بدون تراخيص خلال حملات تفتيشية لتموين الغربية

واسفرت الحملات عن ضبط 686 كجم دواجن بمكان غير مجهز ( مجزر يدوي غير مرخص ) يتم فيه تجهيز الدواجن بالمخالفة للقوانين والتراخيص المطلوبه ويظهر عليها علامات الفساد الظاهري، مما يجعلها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وقامت اللجنة بتحرير محضر للمخالفين وتحريز المضبوطات .

من ناحية أخرى قامت اللجنة المشكله بقرار محافظ الغربية لضبط الأسعار و مراقبة السلع الغذائية بتحرير 6محاضر، منها ضبط 20 كيلو أسماك هارنج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و15 كجم أسماك مدخنه (رنجة) غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و 4.5 كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا.

كما تم ضبط 8 كجم أسماك بلطي غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و4 كجم لحوم مفروم غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.