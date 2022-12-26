ضبط مجزر دواجن بدون تراخيص خلال حملات تفتيشية لتموين الغربية

واصلت مديرية الطب البيطرى بالغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة- مدير المديرية، تكثيف الحملات التفتيشية إحكاما للرقابة البيطرية علي كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي و اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مباحث التموين.
واسفرت الحملات عن ضبط 686 كجم دواجن بمكان غير مجهز ( مجزر يدوي غير مرخص ) يتم فيه تجهيز الدواجن بالمخالفة للقوانين والتراخيص المطلوبه ويظهر عليها علامات الفساد الظاهري، مما يجعلها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وقامت اللجنة بتحرير محضر للمخالفين وتحريز المضبوطات .
من ناحية أخرى قامت اللجنة المشكله بقرار محافظ الغربية لضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية بتحرير 6محاضر، منها ضبط 20 كيلو أسماك هارنج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و15 كجم أسماك مدخنه (رنجة) غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و 4.5 كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا.
كما تم ضبط 8 كجم أسماك بلطي غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و4 كجم لحوم مفروم غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.
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