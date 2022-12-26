ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم كيلو "هيروين وحشيش" قبل ترويجها بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، و3 أسلحة نارية وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ علي السلاح الناري والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بتكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ع م ز"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية، و"ر ع ر"، 30 سنة، عاطل، و"م م ط"، 32 سنة، عاطل، ومقيمين دائرة المركز، وبحوزتهما حوالي كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، و3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.