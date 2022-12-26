شركة فوسفات مصر: تدشين وبدء العمل بموقع كشف حديث في الوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول، في بيان له، اليوم الاثنين، إنه جرى تنفيذ توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول في بدء العمل بموقع " قلوع الصبايا" غرب مدينة الخارجة بمنطقة " أبو طرطور" والتي تعتبر إداريا تابعة لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف عبد العظيم، إن هناك اكتشافات جديدة في موقعين جديدين ومناطق إنتاج جديدة بمحافظة الوادي الجديد لإنتاج خام الفوسفات الأول ويسمى قطاع " الزيات" ويحتوى على خام يقدر بحوالي 50 مليون طن فوسفات و وتم تخصيصه لإمداد وتشغيل خط مصنع حامض الفسفوريك المزمع إنشائه في المنطقة ونسبة الخام به 27% ويكفي هذا القطاع لتشغيل المصنع لمدة 25 عاما مقبلة، وعلى الغرب من هذا القطاع قطاع " قلوع الصبايا" وهو من الهضبة به كميات هائلة من الخام تقدر بحوالي 40 مليون طن بنسبة تركيز من 27 – 28 % وأن سمك الخام من 2- 4 متر والغطاء الصخري له قليل بما يقلل نفقات وتكاليف عمليات الاستخراج وهو القطاع الذي بدأ العمل به تنفيذا لتوجيهات وزير البترول.

وأوضح عبد العظيم، أن الشركة بدأت تنفيذ سياسات عمل جديدة بالمنطقة منها عمل صناعات قيمة مضافة للخام تشمل صناعات تعدينية فوسفاتية أو أسمدة فوسفاتية أو عضوية من خلال دراسات جاري تنفيذها حاليا مع بعض الجهات البحثية بما يحقق أعلى استفادة من الخام أو حتى من الغطاء الصخري نفسه للخام.

من جانبه أوضح طارق إمام، مساعد رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال، أن قطاع قلوع الصبايا طوله 15 كيلو متر وبعرض 2.6 كيلومتر وهي قطاعات جرى الاستكشاف فيها حديثا من خلال رحلات جيولوجية وحفر آبار استكشافية وجرى تقدير حوالي 5 ملايين طن بشكل مبدئي وتركيز الخام الاقتصادي وهو خامس أكسيد الفوسفور ( P2O5) في القطاع من 27 – 28%.

وأضاف طارق، أن خطة الشركة تستهدف استخراج مليون طن فوسفات اعتبارا من يناير 2023 وعلى مدار العام الجديد على مرحلتين الأولى بواقع 600 الف طن والثانية 400 الف طن، وذلك بعد نجاح الشركة في تجهيز موقع قلوع الصبايا للعمل من خلال تعبيد طرق داخلية بطول 20 كم وتوفير ميزان وجاري تركيب الكسارات لأغراض التكسير والطحن وعلى التوازي أعمال البنية التحتية للمنطقة وتوفير السكن اللازم للعاملين.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز السابع على مستوى العالم في احتياطي خام الفوسفات، والمركز السادس في إنتاج الخام، وتنتج شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول 70% من ناتج خام الفوسفات على مستوى مصر وإنتاج حوالي 8.5 مليون طن سنويا من خلال رؤية وزير البترول ورئيس الشركة ومساعده لتنمية الأعمال في العمل في مواقع استخراج الخام في أكثر من موقع سواء في الوادي الجديد أو حتى في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، وهو ما جعل شركة فوسفات مصر بوزارة البترول الداعم الأساسي والمنتج الرئيسي للخام على مستوى الجمهورية.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعلن في شهر يونيو 2022 عن نجاح الوزارة في الكشف عن مناجم لإنتاج الفوسفات في نطاق محافظة الوادي الجديد.

وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهاته ببدء العمل وتدشين موقع كشف منجمي جديد لخام الفوسفات في محافظة الوادي الجديد لينضم ضمن منظومة العمل التعديني التي تنفذه الوزارة لاستغلال ثروات الوطن التعدينية.

وأعلن الملا، أن الوزارة نجحت في تحقيق كشف تعديني ضخم في محافظة الوادي الجديد في منطقتين في هضبة "أبوطرطور" لإنتاج خام الفوسفات تكفى لتشغيل مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك ٢٥ عامًا مقبلة وأكثر من ذلك من خلال تحقيق اكتشافات جديدة في الهضبة التي يقدر الخام بها بحوالي مليار طن في إجمالي مساحتها الذي يصل لـ١٢٠٠ كم٢.

وأضاف "الملا"، أن الكشف المنجمى في منطقة "قلوع الصبايا" و"الزيات"، يشكل طفرة نوعية ونقلة هائلة فى مجال إنتاج خام الفوسفات، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بربوع مصر، وتنفيذًا لتكليفات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحقيق أعلى معدلات استفادة من ثروت الخامات التعدينية لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.