اليوم السابع
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سقوط عاطل بحوزته 84 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه في مطروح

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:45 م
سقوط عاطل بحوزته 84 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه في مطروح حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة الأمن ، ضبط 84 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بمطروح ، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح) أثناء تواجده بمسكنه.. وبحوزته (84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام– مبلغ مالى - هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و 250 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وزارة الداخلية

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