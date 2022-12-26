سقوط صاحب شركة وراء غسيل 15 مليون جنيه في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط صاحب شركة تكييفات بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالجيزة ، وحرر محضر بالواقعة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الاجراءات القانونية تجاه صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

وجرى وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.