سعرها يبدأ من 15 جنيها.. وجبات قطار تالجو الفاخر بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

تتعدد الخدمات المقدمة على قطار تالجو الإسبانى الفاخر، والذى انضم حديثا لقطارات السكة الحديد ويعمل على خطى القاهرة الإسكندرية، ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلهم على خطوط السكة الحديد، حيث انطلق أولى رحلاته أمس من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وتقدم الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم بالسكة الحديد 7 وجبات ساخنة خلال الرحلة بأسعار خارج التذكرة سعرها يبدأ من 15 جنيه للوجبات الخفيفة وتتفاوت الأسعار بإختلاف الوجبة، حيث تقدم الوجبات الكاملة بأسعار "59 و63 و73" جنيه كما تقدم مشروبات ساخنة بـ10 جنيه للمشروب.

من جانبه أكد مصطفى الزيات رئيس شركة قطارات النوم بالسكة الحديد ، أن الوجبات تتميز بالجودة وتم اعدادها بمطابخ قطارات النوم، ويقدمها فريق ضيافة القطار وأسعارها في متناول الجميع، مشيرا إلى أن كل الوجبات ذات جودة ممتازة.

وتبلغ أسعار تذاكر قطار تالجو 150 جنيها للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .