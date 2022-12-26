سائح بلجيكي يتجول بملابس سانتا كلوز ويوزع الهدايا على الأطفال والسياح بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

احتفل السائح البلجيكي كون هلارت، اليوم الاثنين، مرتديا ملابس سانتا كلوز، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ، مع الأطفال والسياح، حيث قام بتوزيع الهدايا عليهم، والتقط صور معهم.

ويقضي السائح البلجيكي كون هلارت هو وعائلته كل عام احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى البحر الأحمر، حيث يرتدي ملابس سانتا كلوز من مطار بروكسل في بلجيكا اكبر مطارات العالم ويعلن انه ذاهب لمصر لقضاء احتفالات رأس السنة وتلك المرة هى الثامنة حيث إنه يحرص على قضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة هو وعائلته فى مصر، مؤكدا أن مصر هى أفضل طقس فى عالم، وهي افضل حضارة وتاريخ.

وأكد كون هلارت أن يحرص علي زيارة مصر في تلك التوقيت لكونها الأفضل بالنسبة للطقس في الاحتفالات وجميع الدول في سقيع، مؤكدا ان جميع الركاب بمطار بروكسل عند مشاهدته يرتدي ملابس سانتا كلوز يلفت الانظار داخل اكبر المطارات العالمية، ويدعوهم لقضاء وقت سعيد فى مصر خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

كما استقبلت إدارة مطار الغردقة الدولى، السائح كون هلارت بالهدايا ونظموا له احتفال خاص حيث قام بالتقاط الصور على السياح بالمطار والتقاط صور معهم والذي أكد على زيارة مصر كل عام فى تلك التوقيت لكونها أفضل بلاد العالم بالنسبة للكقس الاحتفالات.