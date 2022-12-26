رئيس جامعة طنطا يكرم حامد خلاف لفوزه بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للقوة البدنية

كرم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا اللاعب حامد خلاف، الموظف بإدارة الأمن بجامعة طنطا لحصوله على الميدالية الذهبية فى "الديدلفت" على مستوى العالم، والميدالية البرونزية فى القوة البدنية بعد منافسة قوية مع متسابقين من امريكا وانجلترا، فى بطولة العالم للقوة البدنية بأمريكا فى ولاية اورلاندو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة، المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

هنأ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا اللاعب حامد خلاف لتحقيقه هذا الإنجاز البطولى، مؤكداً أن هذا الانجاز يضاف لسجل انجازات الجامعة الرياضية، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على توجيه كافة أشكال الدعم لجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وكان قد كرم الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، البطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش، وذلك لحصوله على المركز الأول فى بطولة العالم للقوة البدنية المقامة فى ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بعثة المنتخب المصرى للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، حيث حصل خلاف على الميدالية الذهبية وأول العالم فى الديد لفت والبرونزية وثالث العالم فى القوة البدنية، وهو ما يعد أول إنجاز تاريخى فى محافظة الغربية فى لعبه من أصعب الرياضات على العالم.

وقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التهنئة للبطل حامد خلاف، وذلك بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تقدم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون فى مختلف البطولات الرياضية التى يشاركون بها فى جميع المحافل الدولية.