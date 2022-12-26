رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ5 مليارات دولار منذ بداية ديسمبر

إبراهيم حسان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصرية.

أضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له بافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنه تم العمل مع البنك المركزي وكافة البنوك بالقطاع المصرفي، على الإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع – المذكورة سلفا – ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار بالموانئ حاليا.

تابع مدبولي: "جاهزون لإخراج بضائع خلال الثلاثة شهور المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، وفقا لخطة موضوعة من قبل الحكومة في ضوء حرصها على عدم توقيف المصانع وعملية الإنتاج في الفترة المقبلة، وسوف نعلن أسبوعيا قيمة ما يتم إخراجه".

وشدد: "نعمل على التغلب على هذا التحدي الذي كان يقف عائقا أمام الدولة المصرية، بسبب ظروف الحرب وأن نعيد عجلة الاقتصاد لما كانت عليه في السابق، وسوف نعلن للرأي العام ما يتم الإفراج عنه أسبوعيا حتى نعطي رسالة طمأنة للرأي العام في الفترة المقبلة".