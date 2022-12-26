اليوم السابع
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رئيس البريد يلتقى رئيس هيئة الاستثمار لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:54 م
رئيس البريد يلتقى رئيس هيئة الاستثمار لبحث التعاون المشترك حسام هيبة ورئيس البريد خلال اللقاء
كتبت هبة السيد

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التقى اليوم حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ بهدف بحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
 
وخلال اللقاء، رحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بالدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مبدياً ترحيبه الكامل بالتعاون المشترك ، مشيداً بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة الفروع وميكنة الخدمات التي يقدمها، واستحداث خدمات وأنماط جديدة من الخدمات تتيح فرص جيدة للاستثمار، مؤكداً أهمية ودور البريد المصري لخدمة كافة المصريين.
 
ومن جانبه قدم الدكتور  شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد  التهنئة حسام هيبة على توليه رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في وقت بالغ الأهمية لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البريد المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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هيئة الاستثمار

شريف فاروق

حسام هيبة

الهيئة القومية للبريد



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