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حفروا بعمق 20 مترا.. تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالتجمع 15 يوما

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:06 ص
حفروا بعمق 20 مترا.. تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالتجمع 15 يوما التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الأول، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى التجمع الأول.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول بتنقيب 4 أشخاص وسيدة "لثلاثة منهم معلومات جنائية بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة، سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 20 مترا، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.


التنقيب عن الاثار

تجارة الاثار

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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