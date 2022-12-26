حصول 21 مؤسسة تعليمية بدمياط على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

دمياط معتز الشربينى

أعلن تعليم دمياط عن اعتماد 21 مؤسسة تعليمية من هيئة ضمان الجودة بالقرار رقم 221 بتاريخ 30/11/2022 منهم عدد 13 مؤسسة من خطة 2020/2021، و8 مؤسسات من خطة اعتماد المدارس للعام الدراسى 2021/2022 من إجمالي 67 مؤسسة وفى انتظار نتيجة عدد 58 لذات العام، وهذه المؤسسات على النحو التالي..

مدارس خطة اعتماد العام الدراسى 2020/2021

إدارة دمياط مدرسة دمياط الإعدادية بنين، ومن إدارة فارسكور مدرسة مناع خليل الإعدادية، وعبد المنعم مي الاعدادية وروضة الشهيد عبد الغني عياد للتعليم الأساسي، ومن إدارة عزبة البرج مدرسة الشهيد أحمد حسن الجنيدي الابتدائية، بإدارة كفر البطيخ مدرسة كفر البطيخ الاعدادية بنات و وروضة العوامر للتعليم الاساسي، وإدارة دمياط الجديدة روضة الكفراوى للتعليم الأساسي وروضة على بن ابى طالب، ومن إدارة السرو روضة الشهيد أيمن أحمد عطية وروضة احمد ابراهيم سليمان، ومن إدارة ميت أبوغالب الفريق مدكور أبوالعز للغات الابتدائية روضة الشهيد طاهر أبو زيد.

مدارس خطة اعتماد العام الدراسى 2022/2021

إدارة ميت ابو غالب مدرسة الفريق مدكور أبو العز الإعدادية وروضة مدكور أبو العز، وفى إدارة كفر البطيخ روضة مدرسة البساتين وفي إدارة فارسكور مدرسة شجرة الدر الابتدائية الرسمية لغات وروضة شجرة الدر الرسمية لغات وروضة مدرسة عبد المنعم وروضة أولاد خلف الجديده ومنارة بدر الابتدائية الخاصة.

ومن جانبه توجه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية والمتابعة الميدانية ورؤساء أقسام الأنشطة والموجهين وجميع من قدم الدعم لهذه المؤسسات من فريق الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات الذي كثف الجهود لحصول تلك المؤسسات على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، متمنين لهم دوام التقدم والتوفيق فى إطار رؤية 2030.

يأتي ذلك تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، والدعم المتواصل من المهندس على عبد الرؤوف، وكيل الوزارة وعبد العليم جمعة وكيل المديرية، وصالح القصيفى، مدير عام التعليم العام و يحيى توما مدير عام الخدمات التعليمية.