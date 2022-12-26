حصاد 2022.. اعرف جهود "زراعة الشرقية" في توعية مزارعي القمح والقطن

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريراً عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، والتي نظمت العديد من الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتعريف المهندسين الزراعيين والمزارعين بأحدث أساليب الزراعة الحديثة للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة إنتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية كالآتي :زراعة الحقول الإرشادية لمحصولي القمح والفول البلدى تابعين لمنظمه ( الايكاردا ) بعدد 42 حقل ارشادى للفول البلدى و 46 حقل إرشادى لمحصول القمح.

زراعة التجميعات الارشادية لمحصول القمح التابعه لمشروع لترشيد استخدام المياه علي مساحة 2295 فدان.

زراعة حقول القمح التابعه للحمله القومية لمحصول القمح بعدد 500 حقل ارشادى.

تنفيذ 3 ندوات إرشادية موسعة عن محصول القمح بقاعة الارشاد ومراكز الزقازيق وفاقوس تابعين لمشروع ترشيد استخدام المياه.

زراعة الحقول الارشادية للكتان بمركز ديرب نجم بناحيتي كراديس وصفط زريق أصناف (جيزة 11 وجيزة 12).

تنفيذ 6 مدارس حقلية لمحصول القمح بالمحافظة، 8 ندوات ارشادية موسعة عن محصول القمح بجميع مراكز المحافظة.

تنفيذ عدد 2 ندوة ارشادية بمركز صان الحجر عن منظمة العمل الدوليه لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال فى سلاسل توريد القمح.

تنفيذ عدد 4 أيام جنى لحصول القطن بمراكز ديرب نجم ومنيا القمح وبلبيس، دورة تدريبية عن محصول بنجر السكر بالاشتراك مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.

تنفيذ دورة تدريبية لتدريب المرشدين ( الميسرين ) لتفيذ مدارس حقلية بمشروع مياه دلتا النيل .

تنفيذ دورة تدريبية عن بناء البرامج الارشادية بالاشتراك مع معهد بحوث الإرشاد والإدارة المركزية للارشاد.

تنفيذ عدد 12 مدرسة حقلية عن محصول القمح والتابعة لمشروع مياه دلتا النيل، ندوات ارشاديه بالإشتراك مع المجلس القومى للمراه والرائدات الريفيات بالقرى عن دور المراه الريفيه فى بناء المجتمع والانشطه الاخرى واستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة الريفيه مجاناً.

تنفيذ ندوات ارشادية بالإشتراك مع جهاز شئون البيئه عن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الارز بعمل كومات اسمدة عضويه واعلاف غير تقليديه للحد من السحابه السوداء.

تنفيذ ندوات ارشاديه بالاشتراك مع مركز بحوث الأرز لتوعية المزارعين بزراعة الاصناف قصيرة العمر والتى تتحمل العطش وخاصة الصنف سخا 107 والصنف سخا 108 والصنف جيزة 178والصنف جيزة 179 والصنف سوبر 300 والصنف هجين مصر 1 وذلك لتوفير مياه الرى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المحافظة تضم ( 14 ) مركز إرشادي ويتم عقد 4 ندوات إرشاديه لاستعراض فترات عمر المحصول والتوصيات الخاصة بكل فتره ، بالإضافة إلى الزيارات الحقلية للمرشدين ومتابعة مراحل نمو المحصول والإجابة على استفسارات المزارعين وحل مشاكلهم وتوصيل التوصيات الفنيه لهم ، كما يتم عقد ندوات إرشاديه عن التنميه الريفيه ودور المرأة فى المجتمع الريفي وكيفية الإستفادة من المخلفات الزراعية لعمل مشاريع تناسب المزارعين وكذلك تنظيم ندوات إرشاديه عن الإستزراع السمكى فى حقول الأرز .



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