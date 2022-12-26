حصاد معهد إعداد القادة بـ2022.. ندوات توعوية لمكافحة الفكر المتطرف بالجامعات

كتب ـ محمد صبحى

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، حصاد أنشطة المعهد خلال 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفي الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، العديد من الفعاليات خلال عام 2022.

وبهدف تنمية المهارات القيادية تم تدريب القيادات، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة للعديد من الجامعات المصرية، وكذلك البرنامج التدريبى لشغل المناصب القيادية للمرشحين لشغل منصب مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يعادل منصب نائب رئيس جامعة، وشهد المعهد أيضا البرنامج التدريبي والتى عقد على مدار أربع مراحل للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية والمعادل لدرجة عميد كلية وتضمنت تلك البرامج العديد من المحاضرات حاضر فيها كبار رجال الفكر والمفكرين والعلماء والمتخصصين، وذلك لتطوير المعرفة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة ولمواكبة التطور وقاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل.

وكذلك نظم معهد إعداد القادة برنامج تدريبي للمديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية وجاء ذلك استكمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما نظم المعهد فوج التوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات المصرية، حيث تم تنفيذه على ثلاث مراحل متمثلة فى " أعضاء هيئة التدريس، مديري العموم ومديري الإدارات، طلاب الجامعات والمعاهد المصرية "، وتضمن هذا البرنامج العديد من المحاضرات عن نظريات التهديد الخارجية وعلاقتها بطمس الهوية وتزييف الوعي، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري، وايضا محاضرة عن الحوكمة ومكافحة الفساد فى ظل رؤية مصر 2030، والميثاق الأخلاقي للطلاب، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالفساد، كما تضمن الفوج ندوة ذاتية موسعة عن مكافحة الفساد ادارها الطلاب المشاركين بالفوج، وتخلل البرنامج إقامة خمس ورش عمل عن المهارات المتقدمة للقيادة.

كما نظم المعهد مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة أسوان، وجاء ذلك تأكيدا على دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وعمل معرض فني للحرف الشعبية، وأيضا تم تنظيم فوج الفتاة الجامعية بالتعاون مع جامعة الأقصر حيث تضمنت فعاليات الفوج محاضرات ولقاءات عن القيادة النسائية، بالإضافة إلى محاضرة الأمن القومي المصري ومواجهة الأفكار المغلوطة، وكذلك تم عقد لقاء مفتوح تحت شعار قضايا الفتاة الجامعية، مع زيارة تاريخ مصر القديم من معابد ومتاحف بالمدينة.

وأيضا تم تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة والذي ضم طلاب جامعات شمال ووسط الصعيد من جامعات (بني سويف –المنيا –أسيوط –الفيوم –الوادي الجديد) وتم عقد العديد من الندوات حول الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، والتسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات، والقيادة الإبداعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وحماية المبدعين والمبتكرين في ظل الجمهورية الجديدة.

وفى ذات السياق، استضاف المعهد على مدار يومين طلاب مدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر حيث عُقدت ندوات حول محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وقيم التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، كما وقع المعهد بروتوكول تعاون مع أكاديمية الشروق وتفعيلا للبروتوكول تم عقد ندوة بمقر الاكاديمية عن تصحيح الأفكار المغلوطة وترسيخ الأخلاق الحميدة، بجانب عقد العديد من الندوات بجامعة الفيوم حول دور معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة.

بالإضافة إلي أنه تم عقد أمسية ثقافية اجتماعية وترفيهية لطلاب جامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك بمقر المعهد، وتضمنت محاضرة عن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المتنوعة.

وأيضا تم تنظيم فوج "البطولة.. أنت الأقوى" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتضمن الفوج العديد من المحاضرات والندوات التي تسهم فى رفع الوعي بقضايا المجتمع والتصدي للسلوكيات السلبية وتمثلت فى ندوة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وندوة أخرى عن تحديات الأمن القومي المصري، وكذلك ندوة المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

كما عقد المعهد فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بالمدينة الشبابية ببورسعيد تحت شعار .. منارات الحياة، وتضمن برنامج هذا الفوج مجموعة من المحاضرات التوعوية عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وتصحيح الفكر المتطرف، بجانب ورش العمل النقاشية بين طلاب الجامعات حول الظواهر المختلفة، بالإضافة إلى عمل نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وعرض المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والخروج بتوصيات هامة من الشباب.

وتحت شعار فى حب مصر، نظم معهد إعداد القادة فوج استراتيجية الحوار الوطنى لطلاب الجامعات المصرية، وتضمن مناقشة محورين أساسيين وهما المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والعدالة الإجتماعية، وكذلك مناقشة موضوعين وهما موضوع وسطية الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك قضية الزيادة السكانية، من خلال العديد من الجلسات الحوارية، حيث تم مناقشة التطورات الكبيرة التي تشهدها مصر وكذلك توضيح النواحي الاقتصادية، وايضا جلسات حوارية عن السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى جلسات تناولت الفن ودوره كأحد القوى الناعمة في الحوار الوطني، واختتمت الجلسات الحوارية بجلسة ختامية عن الحوار السياسي وبناء الثقة بين الأطراف المجتمعية، كما نظم المعهد زيارة إلى مجلس النواب، لطلاب جامعات جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات في حب مصر.

وتأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بتنمية المواهب، شهد معهد إعداد القادة فعاليات المهرجان الفني للجامعات والمعاهد المصرية والذي عقد تحت شعار " إعداد قائد مبدع"، وتضمن مجالات التسابق فى مجال التصوير "الرسم الملون"، مجال التصميم الابتكاري، مجال الأشغال الفنية، ولتأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية عقد المعهد مهرجان الفنون الشعبية الأول لطلاب الجامعات المصرية والذي أقيم تحت شعار القائد المبدع، وأيضا نظم المعهد المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والمهرجان تضمن مسابقات " كورال _ عزف _ غناء فردى "، كما تضمنت الفعاليات الحفل الغنائي الجماعي للمهرجان حيث تم عرض كورال الجامعات لبعض الأغاني الوطنية بالإضافة إلى فقرات عزف، وفقرات غناء فردى.

ونظرا لاهتمام الدولة المصرية بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة والعمل على وضع مزيد من البرامج والخطط التى تستهدف تمكينهم وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم ليصبحوا أكثر إبداعا وتحت شعار مبدعون باختلاف .. نظم معهد إعداد القادة فوج ذوي القدرات الفائقة من الجامعات والمعاهد المصرية، وتضمن فعاليات الفوج الجلسة الافتتاحية بحضور وزير التعليم العالي والفنان محمد صبحى، والعديد من المحاضرات عن احتياجات ذوى الهمم من منظور مجتمعي، وأيضا محاضرة السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأيضا محاضرة عن الدين والحياة، بالإضافة إلي ورش عمل عن مهارات إعداد القائد العام، وعمل ندوة ذاتية موسعة ادارها الطلاب المتميزين لعرض قصص نجاحهم وبطولاتهم .

كما عقد المعهد ملتقى الأسر الطلابية والذي أُقيم تحت شعار برنامج إعداد القادة العام، وتضمن محاضرات بعنوان الصحة النفسية واخرى بعنوان الإسعافات الأولية وعقد الندوات ومنها الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، واخرى عن وسطية الخطاب الدينى ونشر الفكر الصحيح، بالإضافة إلى ورش عمل عن مهارات إعداد القادة العام.

وانطلاقا من دور معهد إعداد القادة التوعوي كأحد القوى الناعمة المؤثرة فى شباب الجمهورية، عقد المعهد ملتقى الفرق الأولى بالجامعات والمعاهد المصرية والذي أقيم تحت شعار قائد المستقبل وتضمنت فعالياته العديد من المحاضرات عن فن الكاريزما، ومحاضرة عن فن القيادة وأخرى عن حقوق وواجبات الطالب الجامعي، وايضا محاضرة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، بجانب عقد ورش عمل.

وتماشيا مع أهتمام الدولة المصرية بالتعليم والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، لفتح الطريق لإتاحة الفرصة للشباب لدراسة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة، نظم معهد إعداد القادة ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحت شعار إعداد القادة العام، متضمنا محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وأيضا محاضرة عن التصدى للأفكار غير السوية ومحاربة الفكر المتطرف، وأخري عن المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى مواجهتها، بجانب محاضرة عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية ومستقبل التعليم فى مصر، ومحاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها فى وظائف المستقبل، بالإضافة إلى عقد ورش عمل عن مهارات القيادة، كما تضمن برنامج الملتقى صالون معهد إعداد القادة بحضور كبار الشخصيات لمحاورة الطلاب.

ونظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ملتقى الطلاب المتميزين والذي عقد تحت شعار (القائد المتميز)، وبمشاركة 37 جامعة مصرية حكومية وأهلية وتكنولوجية، ويأتي ذلك بانتقاء أفضل العناصر الطلابية وفقًا للمعايير، حيث يتم تدريب قادة فوج المتميزين على مهارات القيادة المتقدمة من خلال نخبة من كبار رجال الدولة وكبار رجال الفكر وتضمن الفوج عدد من المحاضرات منها محاضرة عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة، وأخري عن وسطية الخطاب الديني وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وأيضا محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات، هذا بجانب عقد ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة.

ولتبادل الأفكار البناءة والتي تتوافق مع الرؤية العامة للدولة والخطة الاستراتيجية لمصر 2030 ، نظم المعهد فوج السادة مديرى عموم رعاية الشباب، والذي عقد تحت شعار قادة جيل، كما أقيم المعهد فوج إعداد القادة العام والذي عقد تحت شعار القادة الجدد وتضمن محاضرة عن مكافحة الفساد ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأخري عن دور الفن كأحد القوى الناعمة فى مواجهة الأفكار غير السوية، بجانب محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وعقد ورش عمل عن مهارات القيادة.

كما نظم معهد إعداد القادة فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية وتناول محاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وأخرى عن فن الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات، وأيضا محاضرة عن مهارات القيادة، بجانب عقد ورشة عمل عن مهارات التعامل الإعلامي.

وفى إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى بناء الشخصية العلمية والانسانية لقطاع عريض من الشباب وذلك من خلال مشاركاتهم في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة تحقيقا لأهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤوليتها تجاه وطنها وقع المعهد العديد من بروتوكولات التعاون مع أكاديمية الشروق، وكذلك بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية، والتى تضم 13 فرع بالجامعات المصرية"، كما تم تجديد بروتوكول التعاون مع جامعة قناة السويس، كما وقع ايضا المعهد بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

هذا وقد عقدت ندوة فن الكاريزما، والتى عقدت تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين المعهد والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية وذلك بمقر مركز الجامعة الدراسى بدار الضيافة بجامعة عين شمس، كما تم اذاعة الندوة عبر الفيديو كونفرانس لفرع الجامعة بأسيوط وفرع اسكندرية.

وتماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة لخدمة الطلاب، بحث معهد إعداد القادة سبل التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

وتم الاستعانة بطلاب المعهد للمشاركة فى تنظيم العديد من فعاليات وزارة التعليم العالي لانهم شباب على قدر كبير من تحمل المسئولية، فتم مشاركة طلاب معهد إعداد القادة بتمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وطلاب الجامعات المصرية فى فعاليات العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى، كما شارك الطلاب فى تنظيم فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، والذي عقد بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، ومشاركة الطلاب فى استقبال الوفود المشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، بحضور ٢٣ وزيراً من الدول المختلفة وأعضاء المنظمة وبعض من السادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة، وأيضا مشاركتهم فى تنظيم مسابقة هاكاثون الجامعات المصرية بعنوان (التغير المناخي: "الإبداع للاستمرارية")، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في تنظيم فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا ICT .

وعلى صعيد آخر شارك معهد إعداد القادة فى فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي نظمه مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، والذي يقع تحت مظلة المعهد، كما شارك المعهد فى اللقاء الذي عقد بعنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى رفع الوعي وتعميق الانتماء .

وأيضا شارك المعهد مع الطلاب الوافدين فى الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال جمهورية بنجلاديش الشعبية بدعوة كريمة من الطلاب الوافدين، وأيضا مشاركة قيادات المعهد فى ملتقى الهناجر الثقافي، وايضا المشاركة فى حفل تكريم أبطال ذوي القدرات الخاصة من فريق منتخب مصر للبوتشيا.

وفى رحاب معهد إعداد القادة استقبل مدير معهد إعداد القادة رئيس جامعة حلوان لبحث عمل مشروع خطة تطوير لهذا الصرح التنويرى وذلك بناء على توجيهات وزير التعليم العالي فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما استقبل أيضا رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة لبحث آليات تنفيذ معسكر طالبات المعاهد التابعين للكليات التكنولوجية بمقر المعهد، وايضا مشاركة مدير معهد إعداد القادة ضمن برنامج مبادرة المائة قائد بالقليوبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور همام مدير معهد إعداد القادة، الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم البرامج التدريبية للكوادر البشرية وإعداد شباب قادرين على تحمل المسئولية وبناء شخصية الشاب الجامعي والعمل على تنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين، حيث تساهم تلك المحاضرات وورش العمل فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية والتأكيد على دور الاسرة وبر الوالدين، وصقل خبراتهم بقضايا الوطن لتعزيز قيم المواطنة من خلال مشاركة الطلاب الفعالة ، ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.