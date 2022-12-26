اليوم السابع
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حريق في غابة جزائرية يقضي على 2 هكتار

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:22 م
حريق في غابة جزائرية يقضي على 2 هكتار حرائق الغابات في الجزائر
كتب- وكالات

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اندلع حريق في غابة في ولاية مستغانم الجزائرية، اليوم، أسفر عن تدمير 2 هكتار من المساحات الخضراء حتى الآن.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن قوات الحماية المدنية هرعت على الساعة 8 والنصف صباحا، لإخماد حريق غابة بالمرسى طريق مستغانم.

ونقلت الصحيفة بيانا أصدرته مصلحة الحماية المدنية لولاية مستغانم، قالت فيه إن "عملية إخماد الحريق متواصلة، حيث تم تخصيص 5 شاحنات إطفاء للحماية المدنية وشاحنتي إطفاء صغيرة لمصالح الغابات وشاحنة صهريج وجرافة تابعين للبلدية".

يذكر أنه في خضم التعاون المشترك بين البلدين، أعلنت الجزائر، في نوفمبر الماضي، أنها ستتسلم طائرات مكافحة الحرائق الروسية العملاقة "بيريف بي إي - 200"، في غضون الأشهر المقبلة.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، سلمت الجزائر طلبية لشركة "إيركوت" الروسية المصنعة لقاذفات المياه العملاقة، لمعالجة مشكلة حاجتها لوسائل إطفاء جوية سريعة وفعالة للحرائق، تصل إلى المناطق الوعرة التي يتعذر على شاحنات وأعوان الحماية المدنية الوصول إليها.


الجزائر

ولاية مستغانم الجزائرية

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى الجزائر

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