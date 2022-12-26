اليوم السابع
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أفكار تنموية من خارج موازنة الدولة..

حديث الأب والقائد خلال افتتاح الرئيس السيسي لمصانع جديدة بأبو رواش.. إنفوجراف

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:02 م
حديث الأب والقائد خلال افتتاح الرئيس السيسي لمصانع جديدة بأبو رواش.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طرح شركة قناة السويس في البورصة، قائلا: "قولنا طرح شركة قناة السويس في بورصة للمصريين فقط.. علشان كلها من المصريين فقط وتشتري الأسهم دي.. فيه فرق أن أقول دخلها كده وأنه عندها أموال سايلة حوالي 200 -300 مليار.. ده حاجة تانية.. ده مستوي أكثر من الموجود".

 
الرئيس
 
 
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لازم قناة السويس يكون عندها دخل خاص وأموال سائلة بالمليارات
 
قُلنا طرح شركة قناة السويس فى البورصة للمصريين فقط
 
فيه فرق إنى أقول دخلها كده أو عندها أموال من 200 لـ300 مليار
 
القناة يبقى عندها دخل وتعمل شركات ومشاريع وتزود التدفق المالى
 
آسف إنى أقول كده.. لو ما كناش نحرم نفسنا ونعمل الحاجة مش هتتعمل
 
والله العظيم أنا صادق معاكم وربنا سبحانه وتعالى شاهد عليا
 
ربنا اللى هايحاسبنى وإن شاء الله هيكون ليّا أجر ورضا على اللى بنعمله
 
والله العظيم بحاول أعمل على ما قد ما ربنا يقدّرنى
 
الناس عايزة تعرف وتطّمن إن مفيش حاجة غلط أو هتبقى غلط
 
مش هنقول إن كل اللى اتكلّم مغرض لكن فيه ناس خايفة 
 
صندوق القناة حلم وإحنا نقدر نعمل وإن شاء الله هنعمل وهنعمل 
 
البلاد اللى زينا ظروفها ما تتحمّلش ولازم تكون فيه أوعية على جنب
 
إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد
 
الدين بيخاطب الضمير لكن الدولة هى اللى بتعمل نظام يحقق المقاصد
 
لما الدين يقول إكرام اليتيم الدولة تعمل قواعد وإجراءات لإكرام اليتيم

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