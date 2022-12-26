كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين فى مقتل عامل وإصابة آخر خلال مشاجرة بالعمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه للاستماع الى اقواله للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب فقد حياته خلال مشاجرة بالعمرانية، لكشف ملابسات الجريمة، وذكروا أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشاب من أصدقائه، وبين آخرين، أدت إلى مقتله، وإصابة صديقه.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة.

وعقب مناظرة جثة الضحية، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق والتى أمرت بما سبق.