جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بقرية "البصراط" ضمن مبادرة "حياة كريمة"

يأتي ذلك بالتنسيق ومديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وشارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ونافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ،ومشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ بقيادة مدير الإدارة الدكتور صفوة شلبى ، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف دسوقي، بأنه جرى الكشف المجاني على 1723 مواطنا على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليتي "الطب، والتمريض" من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر دسوقي، أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.



تقديم الخدمات الطبية للمرضى



اجراء الكشف الطبي على المرضى



جدانب من القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ



صرف الادوية مجانا



جانلب من القافلة الطبية وتوعية الاطفال والشباب بخطورة المخدرات