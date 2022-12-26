جامعة الإسكندرية تستعد لعقد فعاليات لتنمية الوعي بقضية التغيرات المناخية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية ، على تكليف الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة للتنسيق فى الفعاليات وورش العمل التى ستنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعات البريطانية والتى تستهدف تنمية الوعى لدى الطلاب وطرح مشروعات بحثية فى القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين كلية الحاسبات وعلوم البيانات والشركة القابضة للنقل البحرى لتنفيذ بعض البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعاملين وتنفيذ عدد من الانشطة التكنولوجية والبرمجية بالشركة ووافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة فى مركز خدمة المجتمع وهيئة أمديست مصر للمساعدة وذلك للعام الثالث للتنسيق فى اختبارات اللغة الانجليزية "تويفل ITP "وخدمة اختبارات التواصل الدولى فى اللغة الانجليزية "تويك" .

كما وافق المجلس على برتوكول التعاون بين معهد الدراسات العليا والبحوث وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة "أسبك" لتنمية قدرات العاملين والاستفادة من الخبرات العلمية للمعهد وخلق فرص تدريبية لطلاب الجامعة والتعاون فى المجالات الهندسية والفنية والبحثية ووافق المجلس على برتوكول التعاون بين كلية التجارة مركز الحاسب الآلى وشركة Skills plus لتنمية المهارات.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من وكيل كلية التجارة بشأن تنظيم الكلية لملتقى الشركات والبنوك السادس لتوعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل كما احيط المجلس علما بالتقرير المصور المقدم من وكيل كلية الصيدلة عن مؤتمر الكلية الدولى الثانى PHS 2022 والذى عقد تحت عنوان رؤية مصر للرعاية الصحية 2030 وناقش المجلس عدد من الانشطة والفعاليات بعدد من كليات الجامعة على النحو التالى

• انشطة كلية الصيدلة فى مجال المحافظة على نظافة البيئة ومكافحة التغيرات المناخية

• تنظيم كلية الزراعة لعدد من القوافل الزراعية لمناطق برج العرب وابيس 7،8 والعامرية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالاسكندرية وكذلك أنشطة الموسم الثقافى للكلية واهم الفعاليات المصاحبة لها .

• التقرير المقدم من كلية التربية الرياضية حول الملتقى العلمى الاول عن الطب الرياضى وابحاث الجهاز الحركى " الاصابات الرياضى الحرجة " والملتقى العلمى " العافية والرياضة والتغيرات المناخية.