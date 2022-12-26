توقعات بمعاناة إسبانيا من تضخم بنسبة 4.5% فى عام 2023

فاطمة شوقى

توقعت نوربولسا، أن تشهد إسبانيا ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 4.5% العام المقبل، وهو أقل من معدل التضخم 6.3% الذي ستسجله منطقة اليورو .

وأشار تقرير اصدرته شركة نوربولسا الاستراتيجي 2023، الذي أعدته الشركة واستشرته سيرفيميديا ​، والذي يوضح أن معدل التضخم في إسبانيا للعام المقبل سيكون أيضًا أقل من معدل التضخم في المملكة المتحدة (7.3٪) وألمانيا (7). ٪) وإيطاليا (6.3٪) وفرنسا (4.7٪).

وفى عام 2022، من المتوقع أن تغلق إسبانيا العام بمعدل تضخم سنوي يبلغ 8.6٪ ، وعُشر أعلى من منطقة اليورو (8.5٪) وأيضًا متقدمة على الدول الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا (8.3٪) وإيطاليا (8.3٪) وفرنسا (5.5٪) ولكن أقل من البريطانيين (9٪).

ويشير نوربولسا في تحليله إلى أن الضغوط على الأسعار في منطقة اليورو استمرت في التصاعد خلال الربع الثالث "مدفوعة بتكاليف الطاقة والتسارع القوي في أسعار المواد الغذائية" ، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أكتوبر إلى 6٪.

مقارنة بعام 2023 ، يمكن أن يكون هناك "انتعاش" في مكون الطاقة ، بسبب تحديث أسعار التجزئة التي لم تشمل ما حدث في أسواق البيع بالجملة في بعض البلدان.

ومع ذلك، فإن القلق يتركز على أسعار المواد الغذائية ، التي يمكن أن يكون التوتر فيها "أكثر استمرارًا" ، على الرغم من أن التقرير يؤكد أن "التخفيف التدريجي في سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة والنقل يجب أن يتسبب في اعتدالها إلى مستويات أعلى".

وأشار التقرير إلى أنه مع مواجهة شتاء 2023/24 ، يتم التأكيد على القلق بشأن مستويات المخزون التي يمكن الوصول إليها ، وإذا سحبت روسيا العرض تمامًا وأيضًا إذا كان هناك المزيد من المنافسة في الغاز الطبيعي المسال (LNG) بسبب زيادة الطلب من الصين بعد تخفيف قيود كورونا.

فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي الأوروبي ، أشار نوربولسا إلى أنه "بعد القوة التي وردت في رسالة اجتماع ديسمبر" ، قرروا تعديل التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2023 من 50 نقطة أساس إلى 125 نقطة ، معتبرين أن "الاقتصاد " المكبح سيكون السلاح الرئيسي لاحتواء آثار الجولة الثانية ".